Kandidaten-Vorstellung in Leonberg Was die OB-Aspiranten alles wollen
Was muss sich im Rathaus ändern? Wie geht es mit dem Krankenhaus weiter? Wie ist die Stadt aufgestellt? In der vollbesetzten Stadthalle äußern sich die Bewerber.
Wer führt vom 1. Dezember an die Geschicke im Leonberger Rathaus? Diese Frage treibt viele um. Nachdem beim Kandidaten-Talk unserer Zeitung die Stadthalle übervoll gewesen ist, bietet sich tags drauf ein ähnliches Bild. Zur offiziellen Vorstellung aller zugelassener Kandidaten durch die Stadtverwaltung herrscht erneut starker Andrang.