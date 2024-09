Zwei Bundestagsabgeordnete haben ihre Kandidatur für den Parteivorsitz der Grünen erklärt. Baden-Württembergs Regierungschef ist voll des Lobes für Franziska Brantner, die es an die Spitze zieht. Auch Finanzminister Bayaz hat sich via X zu Brantner geäußert.

red/dpa 27.09.2024 - 17:32 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Kandidatur von Franziska Brantner für den Grünen-Parteivorsitz begrüßt. „Ich kenne und schätze Franziska Brantner als Politikerin, die einen klaren Blick hat für das, was politisch notwendig und geboten ist: Die Tugend liegt in der richtigen Mitte. Ich freu mich sehr, dass sie in dieser schwierigen Phase für unsere Partei in die Verantwortung geht“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Kretschmann zeigte sich überzeugt, dass die personelle Neuaufstellung der Partei guttun werde.