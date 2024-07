Kaninchen in Löffingen verschwunden

Rund 80 Kaninchen auf einen Schlag gelten in Südbaden als verschollen. Erste Tiere sind womöglich wieder aufgetaucht. Doch die Polizei rätselt weiter.

red/dpa/lsw 24.07.2024 - 12:53 Uhr

Die Polizei in Südbaden arbeitet weiter an der Aufklärung eines mutmaßlichen Diebstahls von rund 80 Kaninchen. Einige Tiere könnten in Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufgetaucht sein, sagte ein Sprecher. Das werde noch geprüft. „Vom Gros der Kaninchen fehlt aber noch jede Spur.“