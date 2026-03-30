Fernweh nach Asien? Aufgrund des Iran-Kriegs sind Flug-Drehkreuze blockiert, während die Kerosinkosten explodieren und sich Preise verdreifachen – was Reisende wissen müssen.
30.03.2026 - 15:02 Uhr
Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten und seine Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr haben viele Urlaubsplanungen durcheinandergebracht. Während der Trend Richtung Mallorca oder Italien geht, sind Reiseziele wie Ägypten oder auch Thailand stark betroffen. Wie steht es aktuell um Reisemöglichkeiten ins „Land des Lächelns“?