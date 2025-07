Auf dem Balkon das Gewitter genießen - romantisch oder riskant? Warum das keine gute Idee ist und welche unsichtbaren Gefahren selbst ohne direkten Blitzeinschlag drohen.

Matthias Kemter 03.07.2025 - 15:21 Uhr

Die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz getroffen zu werden ist insgesamt betrachtet zwar sehr gering, aber nicht verschwindend gering. Etwa 100 bis 200 Menschen werden jedes Jahr in Deutschland vom Blitz getroffen (1,2). Das dürfte mehr sein als manch einer annimmt. Am sichersten bei Gewitter, so die Empfehlungen, ist das Innere von Gebäuden und Autos. Grund dafür ist, dass Gebäude in der Regel über Blitzableiter verfügen und Autos im Falle eines Blitzeinschlages einen faradayschen Käfig bilden.