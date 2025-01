Wer vorab seine Kreuzchen setzen will, oder per Brief wählen möchte, muss einen Wahlschein beantragen. Geht das auch online?

Die Bundestagswahl rückt mit großen Schritten näher – am 23. Februar wird gewählt. Die meisten Wahlberechtigten in Deutschland sollten mittlerweile ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Darin wird ihnen mitgeteilt, in welchem Wahllokal sie wählen können – und sie können ihren Wahlschein beantragen.