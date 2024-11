Wird es draußen kälter, kommt bei vielen auch die erste Lust auf eine warme Tasse Glühwein auf. Das heiße Getränk gehört neben Plätzchen und Kerzen einfach zur Weihnachtszeit dazu. Aber kann man Glühwein auch im Wasserkocher machen?

Wasserkocher sind zum Erhitzen von Wasser gedacht. Nicht umsonst schreiben das die Hersteller der Geräte oft auch in die Anleitungen. Prinzipiell ist Glühwein ein Fall für den Herd, da die Zubereitung hier in der Regel etwas einfacher ist als mit dem Wasserkocher. Wenn Sie Glühwein dennoch im Wasserkocher machen möchten, sollten Sie unbedingt auf die folgenden Dinge achten:

Wasserkocher eignen sich eher zum Erhitzen von Glühwein als zum Kochen, da bei den Geräten in der Regel keine dauerhafte Temperatur eingestellt werden kann und man somit während der Kochzeit daneben stehen bleiben und den Wasserkocher regelmäßig im richtigen Moment ein- und ausschalten muss.

Verwenden Sie nur Wasserkocher ohne offene Heizspirale, um Glühwein zu erhitzen. Dadurch wird vor allem die Reinigung deutlich erleichtert.

Glühwein nicht zu heiß erhitzen: Glühwein sollte nur bis zu einer Temperatur von knapp über 70 Grad erhitzt und auf keinen Fall aufgekocht werden, da ab 78 Grad der im Glühwein enthaltene Alkohol verdampft. Mit einem Wasserkocher ist das nicht ganz einfach abzuschätzen. Wenn Sie keinen Wasserkocher mit Temperatureinstellung haben, kann ein Küchenthermometer helfen (Hier auf Amazon kaufen / Anzeige).

Tipp: Thermoskanne: Da Sie den Glühwein im Wasserkocher auch nicht warmhalten können, bietet es sich an, diesen nach dem Erhitzen im Wasserkocher in eine Thermoskanne umzufüllen (Hier auf Amazon kaufen / Anzeige).

Wasserkocher anschließend auswaschen: Zur Reinigung reicht es in der Regel aus, wenn Sie im Wasserkocher direkt nach Gebrauch zweimal mit Wasser aufkochen. Sollte der Glühwein sehr zuckerhaltig gewesen sein und/oder sich die Glühweinreste länger im Wasserkocher befunden haben, sollten Sie diesen von Hand waschen.

Wasserkocher eventuell entkalken: Wenn sich im Wasserkocher Kalkablagerungen befinden, kann es sein, dass diese den Glühwein auch nach der Reinigung noch halten. Spätestens dann sollte der Wasserkocher auch entkalkt werden.

Eine besonders praktische Alternative, um Glühwein zu kochen, ist der Glühweinkocher oder auch Glühweinkessel genannt (Hier auf Amazon bestellen / Anzeige). In diesen Geräten kann der Glühwein nicht nur gekocht, sondern auch optimal warmgehalten und einfach abgefüllt werden.

Der Topf auf dem Herd ist die klassische Methode. Der Herd bietet sich vor allem deswegen an, weil die Temperatur reguliert werden und der Glühwein so in Ruhe vor sich hin köcheln kann, ohne dass der Alkohol dabei verdampft.

Schnell aufgewärmt ist der Glühwein ohne Herd übrigens auch in der Mikrowelle. Bei 800 Watt sollte der Glühwein nach etwa einer Minute eine angenehme Temperatur haben.

