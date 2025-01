Mensch gegen Maschine Führt künstliche Intelligenz zum Ende der Welt?

Die Erforschung Künstlicher Intelligenz ist eines der spannendsten Kapitel in der Wissenschaft und eines der lukrativsten in der globalen Wirtschaft. Doch Experten warnen: So groß die Chancen dieser Entwicklung sind, so gefährlich sind auch die Risiken für die Zukunft der Menschheit.