Donald Trump sorgt mit seinen Austrittsdrohungen aus der NATO für Unruhe in Europa und den USA. Doch wie realistisch ist ein solcher Schritt tatsächlich?
Die Debatte um einen möglichen Austritt der USA aus der NATO ist durch die jüngsten Äußerungen von Präsident Trump neu entfacht worden. Seine Kritik an der mangelnden Unterstützung europäischer Partner im Iran-Krieg und seine wiederholten Drohungen werfen die Frage auf, ob und wie ein Austritt der Vereinigten Staaten aus dem Verteidigungsbündnis möglich wäre.