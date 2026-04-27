Aalglatte SUVs gibt es wie Sand am Meer, wird sich Great Wall Motors gedacht haben. Deshalb bringen die Chinesen jetzt eine Reihe recht grob gezeichneter Geländewagen nach Europa.
27.04.2026 - 12:17 Uhr
Drei sind offenbar nicht genug: Nachdem Great Wall Motors mit Ora, Wey und Haval hierzulande bereits drei Marken an den Start gebracht hat, haben die Chinesen jetzt den Europa-Launch einer vierten Tochter angekündigt: Zum Jahreswechsel wollen sie unter dem Namen Tank (englisch für Panzer) eine Reihe von Geländewagen anbieten.