Indien zuerst: Anders als seine Vorgänger besucht Merz das bevölkerungsreichste Land der Welt noch vor China und Japan. Das hat mit der neuen Weltunordnung zu tun.
12.01.2026 - 00:57 Uhr
Ahmedabad - Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu einem zweitägigen Antrittsbesuch in Indien eingetroffen. Der CDU-Chef landete in der Nacht kurz vor 2.00 Uhr Ortszeit in Ahmedabad in der Heimatregion von Ministerpräsident Narendra Modi, der ihn am Morgen an einer Gedenkstätte für den Nationalhelden Mahatma Gandhi offiziell begrüßen wird.