Kanzler in China: Merz muss Blick in die Zukunft werfen

Es gibt hierzulande kaum einen Wirtschaftszweig von vergleichbarer Relevanz wie die Autoindustrie. Verbrenner-Aus oder Aus vom Verbrenner-Aus? Selbstfahrend, spritsparend, hybrid oder voll elektrisch? Das ist eine nicht enden wollende Diskussion. Kein Wunder, dass die Konzernchefs von Daimler, Volkswagen und BMW mit dabei sind, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz seinen Antrittsbesuch in China absolviert – viele Jahre galt die Volksrepublik als das gelobte Land für deutsche Autobauer. Doch diese Zeiten sind vorbei, und sie werden nicht wieder kommen.

Ein Plan verrät, worauf es ankommen wird Wenige Tage nach der Reise des Bundeskanzlers wird der Nationale Volkskongress den 15. Fünfjahresplan verabschieden. Das ist so etwas wie die Bibel der chinesischen Wirtschaftspolitik. Wer darin liest, weiß, worauf sich das Riesenreich in der allernächsten Zukunft fokussieren wird, er kann erkennen, in welchen Bereichen sich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auftun – und in welchen eher nicht. Wenn Friedrich Merz einen Blick in die Zukunft geworfen hat, dann wird er sehen, dass das Elektroauto darin so gut wie nicht mehr vorkommt.

Im letzten Fünfjahresplan war es noch zentraler Bestandteil, doch inzwischen ist das Ziel erreicht. China ist weltweit führend, und derzeit ist niemand zu sehen, der dem Land diese Rolle streitig machen könnte. Interessant ist für den Kanzler und seine rund 30-köpfige Wirtschaftsdelegation die Frage, wo China die Zukunft verortet. Die Volksrepublik bestimmt maßgeblich, wohin auch für den Rest der Welt die Reise gehen wird.

Da gibt es einiges, von Frachtdrohnen bis zur Biotechnologie, von der Raumfahrt bis hin zur Künstlichen Intelligenz. Und – nicht nur für Autobauer der Zukunft von Interesse – Batterie-Re-cycling und vor allem Wasserstoffenergie. Die Wasserstoff-Strategie der Bundesregierung sieht vor, dass Deutschland bis zum Jahr 2030 Leitanbieter für diese Technologie wird. Springt China nun auf diesen Zug auf, kommt womöglich eine Dynamik in Gang, deren Ende nicht absehbar ist.

Das Handelsministerium in Peking Foto: Johannes Neudecker/dpa

Menschenrechte bleiben eher außen vor

Ob China ein Rivale ist oder ein Partner, wenn auch ein manchmal schwieriger, das ist derzeit in vielen Bereichen nicht ganz klar. Nach dem China-Enthusiasmus in den ersten Amtsjahren von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist das Pendel massiv umgeschlagen. Für den Kanzler und seine Begleiter wird es darum gehen, einen Weg zu finden, der die Extreme hinter sich lässt, den Ausgleich und ein pragmatisches Verhältnis sucht. Fragen rund um Menschenrechte werden dabei weniger relevant sein als in den Vorjahren. Nicht, weil sich in China etwas zum Besseren gewendet hat. Auch in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten hätte Merz dazu kürzlich einiges sagen können. Doch in einer sich neu zurecht rüttelnden Weltordnung steht dieses Thema nicht mehr im Vordergrund.

Breites Netzwerk an Gesprächspartnern

Neben dem Blick auf den chinesischen Fünfjahresplan ist dem Kanzler noch ein weiterer Blick nach vorn anzuraten. Kein chinesischer Staatschef seit Mao hat mehr Macht auf sich vereint als Xi Jinping. Gleichwohl laufen hinter den Kulissen schon Gespräche über die Zeit nach Xi. Dieser hat die 70 deutlich überschritten, einen Kronprinzen gibt es nicht.

Es ist daher wichtig, ein breites Netzwerk an Gesprächspartnern zu etablieren, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Denn auch wenn die chinesische Politik relativ langfristig denkt: Wechselt die Nummer eins in Peking, dann wird sich für kurze Zeit ein Fenster der Gelegenheiten öffnen. Wer zu diesem Zeitpunkt die handelnden Personen kennt und ein gutes Verhältnis zu ihnen aufgebaut hat, der wird auch einen massiven Startvorteil haben.