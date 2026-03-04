Auch wenn Merz mit Trump einigermaßen gut kann, kommt der Kanzler aus Washington mit ziemlich leeren Händen zurück, kommentiert Rainer Pörtner.

Rainer Pörtner 04.03.2026 - 12:52 Uhr

Zum dritten Mal war Friedrich Merz bereits als Kanzler in Washington. Nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump ist zunächst klar: Die beiden können gut miteinander. Sie haben eine politische Arbeitsbeziehung entwickelt, die zumindest dazu führt, dass Trump – hinter verschlossenen Türen – den Ausführungen und Argumenten des deutschen Regierungschefs zuhört. Das ist nicht sehr viel. Aber doch deutlich mehr, als es einer ganzen Reihe anderer europäischer Regierungschefs zurzeit gelingt.