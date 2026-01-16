Kanzler Merz und der CDU-Spitzenkandidat Hagel sprechen bei einem Wahlkampftermin im Rhein-Neckar-Kreis über die Weltlage – und welche Rolle Deutschland in dieser künftig spielen soll.
16.01.2026 - 19:01 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Europa dazu aufgerufen, sich von den USA zu emanzipieren und nicht unnötig klein zu machen. Man erlebe, dass sich die USA von einer regelbasierten Politik zu einer machtzentrierten Politik abwenden, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt in Heddesheim bei Mannheim.