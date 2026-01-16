Kanzler Merz und der CDU-Spitzenkandidat Hagel sprechen bei einem Wahlkampftermin im Rhein-Neckar-Kreis über die Weltlage – und welche Rolle Deutschland in dieser künftig spielen soll.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Europa dazu aufgerufen, sich von den USA zu emanzipieren und nicht unnötig klein zu machen. Man erlebe, dass sich die USA von einer regelbasierten Politik zu einer machtzentrierten Politik abwenden, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt in Heddesheim bei Mannheim.

„Aber wir dürfen dann doch nicht den Kopf in den Sand stecken und versuchen, in irgendeiner Nische zu überleben“, sagte der Kanzler bei der Veranstaltung mit dem baden-württembergischen CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel. „Diese Rechnung geht nicht auf.“ Um respektiert zu werden, müsse Deutschland lernen, seine Interessen auch wahrzunehmen.

In Deutschland selbst werde man wieder lernen müssen, mehr und länger zu arbeiten, sagte Merz. Man müsse die industrielle Basis erhalten, sonst seien die anstehenden Probleme nicht zu lösen. Man kämpfe in vielerlei Hinsicht um die Zukunft dieses Landes, außenpolitisch wie innenpolitisch. „Wir trauen uns die Lösung der Probleme zu, weil die Lösung dieser Probleme auch in unserer Hand liegt.“

Manuel Hagel (l-r), Spitzenkandidat der baden-württembergischen CDU und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Foto: Uwe Anspach/dpa

Hagel betont Bedeutung von Bildung

Hagel beschwor für den Südwesten die Bedeutung der Bildungspolitik und von Baden-Württemberg als Technologie-Standort. Seine Regierung werde ein letztes verbindliches kostenloses Kindergartenjahr einführen, sagte er. Auch wolle man eine verbindliche Grundschulempfehlung - nicht nur für Gymnasien, sondern auch für Real- und Hauptschulen. „Wir haben die Rohstoffe nicht im Boden. Unsere Rohstoffe sind in den Köpfen der Menschen.“

Unsere Empfehlung für Sie Wahlkampfauftakt der Grünen Cem Özdemir teilt in Ludwigsburg aus – und agiert teils unsouverän Beim Wahlkampfauftakt der Grünen erinnert sich Cem Özdemir an seine Vergangenheit in Ludwigsburg. Er kritisiert die CSU und fordert eine Altersgrenze für TikTok und Instagram.

Auch habe man viel zu lange im Land immer nur nach denen geschaut, die immer nur schimpfen, sagte der Spitzenkandidat vor der ausgebuchten Halle mit rund 800 Gästen. „Es wird Zeit, dass wieder Politik gemacht wird für die fleißigen Menschen in der Mitte.“

Weiterer Wahlkampfauftritt in Bad Rappenau

Direkt nach dem Auftritt in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) wollten sich Merz und Hagel auf den Weg nach Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) machen, wo sie in einer Sporthalle ebenfalls vor Publikum sprechen wollten. Dort wurden rund 1.300 Gäste erwartet.

Kurz vor der Landtagswahl am 8. März wird Merz nochmals im Südwesten erwartet, um Hagel im Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten den Rücken zu stärken. Hagel will den amtierenden grünen Regierungschef Winfried Kretschmann beerben, der nicht mehr antritt.