Der Bundeskanzler wird im Wahlkampf für die Bundestagswahl einen Stopp im Ludwigsburger Scala einlegen. Dort will er mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Sandra Lesacher 21.01.2025 - 18:00 Uhr

Erst Esslingen, dann Ludwigsburg: Der Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach seinem Besuch in Esslingen am 6. Februar einen Tag später nach Ludwigsburg kommen. Dort besucht er den dortigen Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Macit Karaahmetoğlu. Geplant ist am Freitag, 7. Februar, im Scala ein offenes Gesprächsformat mit Türkeistämmigen aus Baden-Württemberg und weiteren Bürger aus dem Landkreis Ludwigsburg.