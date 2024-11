Tritt die SPD mit Kanzler Olaf Scholz oder mit Boris Pistorius als Spitzenkandidat an? Die Partei muss schnell entscheiden, um Chaos und Zerwürfnisse zu vermeiden, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 19.11.2024 - 12:27 Uhr

Es ist ein Beben. Wenn die beiden Vorsitzenden der mächtigen NRW-Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar und Dirk Wiese, erklären, in den Wahlkreisen gebe es viel Zuspruch für Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten, hat das Gewicht. Es zeigt: Die Frage, ob die SPD mit Bundeskanzler Olaf Scholz oder mit Pistorius als Spitzenkandidat in die Wahl zieht, ist zunehmend offen. Der Parteispitze – die sich für Scholz positioniert, ihn aber noch nicht nominiert hat – entgleitet die Debatte. Das darf in einer so wichtigen Frage nicht passieren.