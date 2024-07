Annalena Baerbock lässt den Machkampf mit Robert Habeck um die Kanzlerkandidatur ausfallen. Vor Habeck liegt jetzt eine höllische Mission, auch wenn er für den Job viele Talent mitbringt. Baerbock verändert währenddessen ihren Stil als Ministerin.

Tobias Peter 11.07.2024 - 18:46 Uhr

Annalena Baerbock hat sich ihre Bühne gut ausgesucht. Es ist der Nato-Gipfel. Es ist CNN. Es ist, wenn man so will, die Welt. Baerbock, die sich in deutscher Sprache auch schon mal hektisch verhaspelt, spricht auf Englisch sehr flüssig, aber ein bisschen langsamer. Sie weiß genau, was sie in ihrem Statement betonen möchte. „Die Welt ist eine vollkommen andere als zur letzten Bundestagswahl“, sagt die Grünen-Politikerin der britisch-iranischeN Reporterlegende Christiane Amanpour in dem US-Sender. „Im Lichte des russischen Angriffskriegs und auch mit der dramatischen Lage im Nahen Osten braucht es mehr Diplomatie – nicht weniger. Sonst füllen andere die Lücke“, fügt Baerbock hinzu.