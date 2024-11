Die Ausgangslage scheint nahezu aussichtslos zu sein. 16 bis 19 Prozentpunkte liegt die SPD hinter der Union. Die Aufholjagd soll jetzt Olaf Scholz starten, der das schon einmal geschafft hat.

Von Michael Fischer, dpa 21.11.2024 - 20:30 Uhr

Berlin - Es ist ein holpriger Start in den Wahlkampf, den die SPD nach dem Ampel-Aus hingelegt hat. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat nun seinen Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur erklärt und sich für Bundeskanzler Olaf Scholz ausgesprochen. Der 66-jährige Regierungschef wird aller Voraussicht nach am Montag vom Parteivorstand nominiert. Scholz startet dann unter äußerst schwierigen Vorzeichen und mit weitem Rückstand auf seinen Herausforderer Friedrich Merz von der Union in einen Wahlkampf, in dem ihm nur drei Monate für die Aufholjagd bleiben.