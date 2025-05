Linnemann hofft auf zweiten Wahlgang noch am Dienstag – Gespräche laufen

Nach Merz’ Niederlage im ersten Wahlgang stellt sich die Frage nach dem Termin für den zweiten Wahlgang. Der CDU-Generalsekretär will nicht lange warten.

red/AFP 06.05.2025 - 12:30 Uhr

Nach dem Scheitern von Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl hofft CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf einen zweiten Wahlgang noch am Dienstag. Er setze darauf, „dass wir heute noch in den zweiten Wahlgang gehen und erfolgreich sind“, sagte Linnemann am Dienstag im Sender Phoenix. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sagte vor Journalisten, es müsse noch geklärt werden, wann der zweite Wahlgang stattfinden könne.