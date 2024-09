Der 29-jährige Fußball-Nationalspieler formuliert ehrgeizige Ziele und strebt sie bereits in der Nations League an.

Der neue Kapitän läuft gerne vorneweg, und Joshua Kimmich spricht auch Klartext. „Er sagt nicht zu allem Ja und Amen“, sagt der Bundestrainer Julian Nagelsmann über den 29-Jährigen, den er als Nachfolger von Ilkay Gündogan zum Spielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ernannt hat. Eine ehrenvolle Aufgabe, wie Kimmich betont. Schließlich steht er jetzt in einer Reihe mit Fritz Walter (1954), Franz Beckenbauer (1974), Lothar Matthäus (1990) und Philipp Lahm (2014), die alle den Weltmeisterpokal in die Höhe gestemmt haben.

Kimmich fehlt ein Titelgewinn mit der Nationalelf in seiner Karriere bislang. „Vor allem meine Generation hat nichts mehr zu verschenken. Wir wollen jede Chance nutzen. Und da wollen wir bei der Nations League anfangen“, sagt der ehrgeizige Profi des FC Bayern München. Am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) geht es in Düsseldorf gegen Ungarn, am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) dann in Amsterdam gegen die Niederlande. Nach der EM soll dabei die positive Entwicklung fortgesetzt werden. „Wir haben keinen Weltmeister mehr im Kader“, sagt Kimmich, „das sollte aber jeder Spieler als Ziel im Hinterkopf haben.“ Er hat es mit Blick auf die WM 2026 wohl vor Augen.