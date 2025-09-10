Kapitän der U21-Nationalelf Finn Jeltsch auf den Spuren eines Weltmeisters
Er ist der zweitjüngste Spieler im Kader der deutschen U-21-Nationalelf. Trotzdem durfte der 19-jährige Finn Jeltsch wie einst Sami Khedira das Team als Kapitän anführen.
Wie es geht, das hat einst Sami Khedira vorgemacht: Im Sommer 2009 hat der defensive Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart die deutsche U-21-Nationalelf in Schweden als Kapitän zum Premieren-Titel in diesem Wettbewerb geführt. Beim lockeren 5:0 (2:0)-Erfolg zum Auftakt der EM-Qualifikation vor 9000 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion gegen Lettland ist nun Finn Jeltsch mit Spielführerbinde am Arm in Khediras Fußstapfen getreten. Dessen Weg führte bekanntlich 2014 zum WM-Titel von Rio.