Kapitän des MTV Stuttgart Raphael Hahn sagt: „Dem muss ich vehement widersprechen“
Raphael Hahn, Torjäger und Kapitän des MTV Stuttgart, spricht über den Abstieg aus der Fußball-Landesliga.
Raphael Hahn, Torjäger und Kapitän des MTV Stuttgart, spricht über den Abstieg aus der Fußball-Landesliga.
Nach drei Jahren Klassenzugehörigkeit ist am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen den TSV Köngen Schluss: Der MTV Stuttgart steigt aus der Fußball-Landesliga ab. Der Kapitän Raphael Hahn lässt die Saison und die erwähnte Zeit Revue passieren und sagt trotz des nun schlechten Endes: „Wir können stolz sein, was wir geleistet haben.“