Atakan Karazor war erstmals für Länderspiele mit der Türkei nominiert worden. Am Freitag stand er dann aber nicht im Kader. Am Montagabend ist das nun anders.

Dirk Preiß 14.10.2024 - 20:04 Uhr

Nun also doch: Atakan Karazor steht zwar nicht in der Startelf für die Partie der türkischen Nationalmannschaft am Montagabend in Island. Immerhin ist sein Debüt für die Landesauswahl der Türkei aber möglich. Der Kapitän des VfB Stuttgart steht nämlich im Kader für die Partie, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird.