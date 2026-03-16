Kapitän des VfB Stuttgart Dieses süße Geheimnis lüftete Atakan Karazor in den Katakomben
Nach dem wichtigen 1:0-Sieg gegen RB Leipzig herrschte Freude pur beim VfB – der Kapitän strahlte auch noch aus einem anderen Grund.
Nach dem wichtigen 1:0-Sieg gegen RB Leipzig herrschte Freude pur beim VfB – der Kapitän strahlte auch noch aus einem anderen Grund.
Die Freude war ohnehin groß bei Atakan Karazor (29) nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig am Sonntagabend – nach dem Schlusspfiff lüftete der Kapitän des VfB Stuttgart in den Katakomben noch ein süßes Geheimnis. So verriet Karazor, dass er schon am Sonntagnachmittag davon erfahren habe, dass er abermals für die türkische Nationalelf nominiert wurde.