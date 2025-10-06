Kapitän des VfB Stuttgart Kein gutes Spiel, aber ein Lichtblick für Atakan Karazor
Der Kapitän des VfB Stuttgart erlebt nicht die beste Phase seiner Karriere. Und doch ergibt sich nun eine unerhoffte Chance für den Mittelfeldspieler.
Der Kapitän des VfB Stuttgart erlebt nicht die beste Phase seiner Karriere. Und doch ergibt sich nun eine unerhoffte Chance für den Mittelfeldspieler.
Er erlebt wahrlich nicht die beste Phase seiner Karriere. Vom unumstrittenen Stammspieler ist Atakan Karazor in den vergangenen Wochen zum Pendler zwischen Startelf und Ersatzbank geworden. Der Kapitän hat beim VfB Stuttgart seinen Status als nahezu Unantastbarer verloren. Sportliche Lichtblicke gibt es dennoch.