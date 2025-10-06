 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Kein gutes Spiel, aber ein Lichtblick für Atakan Karazor

Kapitän des VfB Stuttgart Kein gutes Spiel, aber ein Lichtblick für Atakan Karazor

Kapitän des VfB Stuttgart: Kein gutes Spiel, aber ein Lichtblick für Atakan Karazor
1
  Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Kapitän des VfB Stuttgart erlebt nicht die beste Phase seiner Karriere. Und doch ergibt sich nun eine unerhoffte Chance für den Mittelfeldspieler.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Er erlebt wahrlich nicht die beste Phase seiner Karriere. Vom unumstrittenen Stammspieler ist Atakan Karazor in den vergangenen Wochen zum Pendler zwischen Startelf und Ersatzbank geworden. Der Kapitän hat beim VfB Stuttgart seinen Status als nahezu Unantastbarer verloren. Sportliche Lichtblicke gibt es dennoch.

 

Zunächst für sein Team, das am Sonntagnachmittag den 1. FC Heidenheim besiegt und den dritten Heimerfolg in der Bundesliga in Folge gefeiert hat. Und auch für den Mittelfeldspieler selbst. Denn nach mehreren Monaten Pause ist Karazor nun wieder zur türkischen Nationalmannschaft eingeladen wurden.

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Zähe Partie – aber Bilal El Khannouss findet die Lücke

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Zähe Partie – aber Bilal El Khannouss findet die Lücke

Der VfB Stuttgart hat am sechsten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

„Das“, sagte am Sonntag Sebastian Hoeneß, „ist eine Auszeichnung für ihn.“ Denn, so betonte das der Trainer des VfB: „Die Türkei ist ein Land mit vielen guten Fußballern.“ Nun gehört auch Karazor wieder zu dem Kreis der vom Nationaltrainer Vincenzo Montella Ausgewählten. „Ich freue mich für ihn“, sagte Hoeneß.

Karazor selbst wollte sich am Sonntag nach der Partie gegen den FCH nicht zu seiner Nominierung äußern. Bislang war die Beziehung zur türkischen Nationalmannschaft ja eher seltsam. Er war schon nominiert worden, stand dann aber zunächst nicht im Kader. Zuletzt wurde er gar nicht berücksichtigt. Auf sein Länderspieldebüt wartet der in Essen geborene 28-Jährige also noch.

Nach 57 Minuten wurde Atakan Karazor im Spiel des VfB gegen den 1. FC Heidenheim ausgewechselt. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Vielleicht klappt es diesmal, die Türkei spielt in der WM-Qualifikation am Samstag in Bulgarien und am darauffolgenden Dienstag gegen Georgien. Für den VfB bleibt zu hoffen, dass ihm die Nominierung neue Sicherheit gibt.

Am Sonntag stand Karazor zwar wieder in der Startelf, da Angelo Stiller signalisiert hatte, nicht zu 100 Prozent bei Kräften zu sein. Wirklich gut lief es für den Kapitän dann aber auch nicht. Der VfB mühte sich, fand aber keine Mittel gegen das Heidenheimer Bollwerk. „Wir haben in der ersten Hälfte so ein bisschen das Spieltempo vermissen lassen“, sagte Hoeneß. Er meinte das ganz generell, schloss seinen Spielführer aber in die Kritik ein. Karazor bescheinigte er zwar, „Einsatz und Wille“ gezeigt zu haben. Zudem habe er einige Konter klug unterbunden. In Summe kam der Coach aber zu dem Schluss: „Es war sicher kein richtig gutes Spiel von Ata.“

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart gegen Heidenheim: Viel Arbeit, großer Jubel – wie sich der VfB oben festsetzt

VfB Stuttgart gegen Heidenheim Viel Arbeit, großer Jubel – wie sich der VfB oben festsetzt

Die Stuttgarter tun sich gegen den FCH lange schwer, steigern sich dann aber in mehreren Bereichen und gehen mit einer starken Ausgangslage in die Pause. Unsere Analyse.

Und nach nicht einmal einer Stunde war es dann auch beendet. Sebastian Hoeneß stellte dann doch Angelo Stiller an die Seite des jungen Chema Andres – und das Spiel des VfB wurde zumindest ein bisschen kreativer und schwungvoller.

Weitere Themen

Ex-VfB-Stürmer: Woltemade über England-Traumstart: Nicht selbstverständlich

Ex-VfB-Stürmer Woltemade über England-Traumstart: Nicht selbstverständlich

Für eine schwindelerregende Millionensumme wechselt Nick Woltemade im Sommer aus Stuttgart in die Premier League. Dort feiert der deutsche Nationalspieler einen Start nach Maß.
VfB Stuttgart: Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft

VfB Stuttgart Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft

Der VfB Stuttgart steht auf einem Champions-League-Platz, ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky aber (noch) kein Spitzenteam – und die schweren Gegner kommen erst.
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart: Zagadou trifft bei Sieg des VfB II

VfB Stuttgart Zagadou trifft bei Sieg des VfB II

Die Stuttgarter gewinnen bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim und machen in der Tabelle der dritten Liga einen Sprung.
Von David Scheu
VfB Stuttgart gegen Heidenheim: „Der Sieg war hochverdient“

VfB Stuttgart gegen Heidenheim „Der Sieg war hochverdient“

Nach dem 1:0 des VfB gegen den 1. FC Heidenheim haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von David Scheu und Matthias Kapaun
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
X-Reaktionen zum VfB Stuttgart: „El Khabumm schlägt wieder zu!“

X-Reaktionen zum VfB Stuttgart „El Khabumm schlägt wieder zu!“

Der VfB Stuttgart hat sich durch einen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim auf Platz vier in der Bundesliga geschoben. Bei X stand vor allem der Siegtorschütze im Mittelpunkt.
Von Henning Jochum
1:0 gegen Heidenheim: VfB Stuttgart feiert dritten Heimsieg in Folge – Rang vier

1:0 gegen Heidenheim VfB Stuttgart feiert dritten Heimsieg in Folge – Rang vier

Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim ist der VfB Stuttgart auf den vierten Tabellenplatz gesprungen. Für das Goldene Tor sorgte Neuzugang Bilal El Khannouss.
Ex-VfB-Stürmer: Dritter Treffer im vierten Spiel – Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

Ex-VfB-Stürmer Dritter Treffer im vierten Spiel – Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

In seinem vierten Premier-League-Spiel gelingt Nick Woltemade bereits sein dritter Treffer. Dank des Siegs gegen Nottingham rückt Newcastle ins Mittelfeld vor.
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News 200 Jahre – der VfB ehrt vier Clublegenden

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim: Das Spiel im Liveticker

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim Atakan Karazor Nationalmannschaft Türkei Sebastian Hoeneß
 