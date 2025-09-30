Menschen in Europa sparen Billionen - legen sie aber nicht an. Weil das Geld für Investitionen etwa in Verteidigung dringend gebraucht wird, will die EU-Kommission anpacken und bei Bildung ansetzen.
30.09.2025 - 12:50 Uhr
Brüssel - Die EU-Kommission will mehr Bürgerinnen und Bürger zum Investieren bringen - und dafür die finanzielle Bildung von Menschen in allen Lebensphasen ausbauen. Zudem empfiehlt die Kommission, mehr sogenannte Spar- und Anlagekonten einzuführen, wie aus einem in Brüssel vorgestellten Vorschlag der Behörde hervorgeht. Neben Wissen brauche es auch einfache und leicht zugängliche Möglichkeiten zum Investieren.