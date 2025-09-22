Der Mann, der bei der Raddemo am Sonntagnachmittag kurz hinter dem Fellbacher Kappelbergtunnel gestürzt war, hat nach Polizeiangaben eine Kopfplatzwunde erlitten.
22.09.2025 - 13:10 Uhr
Die ersten Beobachtungen von Zeugen, die das Geschehen von einem Feldweg oberhalb der Bundesstraße verfolgt hatten, ließen Schlimmes befürchten. Ein Radfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr bei der Radsternfahrt aus dem Rems-Murr-Kreis in die Landeshauptstadt kurz hinter dem Fellbacher Kappelbergtunnel gestürzt.