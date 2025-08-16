Die Erneuerung der Technik im Kappelbergtunnel läuft schneller als gedacht. Die Röhre in Fahrtrichtung Stuttgart bleibt am Samstag deshalb offen.
16.08.2025 - 10:51 Uhr
Die neue Saison startet für den VfB Stuttgart mit einem Knaller. Im Supercup-Duell zwischen dem deutschen Pokalsieger und dem deutschen Meister gastiert am Samstag der FC Bayern München am Neckar. Unter den heimischen Fußballfans sorgt allerdings nicht nur das Gezerre um das abwanderungswillige Sturm-Talent Nick Woltemade für Gesprächsstoff.