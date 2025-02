20.02.2025 - 10:08 Uhr , aktualisiert am 20.02.2025 - 10:16 Uhr

Kappelbergtunnel nach Unfall in Richtung Stuttgart kurzzeitig gesperrt

Am Donnerstagmorgen kommt es im Kappelbergtunnel zu einem Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart muss kurzzeitig gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 20.02.2025 - 10:08 Uhr

Der Kappelbergtunnel in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) musste am Donnerstagmorgen wegen eines Auffahrunfalls mit drei Fahrzeugen im Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart für kurze Zeit gesperrt werden.