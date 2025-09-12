Nach einer Großstörung im Heidelberger Stellwerk regt sich Unmut von Fahrgästen, die sich über die Dauer der Auswirkungen nicht genug informiert fühlten. Was sagt die Deutsche Bahn?
12.09.2025 - 16:11 Uhr
Für viele Fahrgäste ist eine Großstörung im Heidelberger Stellwerk am Donnerstag ein Desaster gewesen: Fast vier Stunden lang hatte dort ab dem Vormittag ein Defekt an der Stromversorgung einen der wichtigsten Bahn-Knotenpunkte in Baden-Württemberg komplett lahm gelegt. Dies war eine der folgenreichsten Stellwerks-Pannen in Deutschland in diesem Jahr.