Karate bei der SV Böblingen Fabian Straub ist deutscher Vizemeister in der Landesklasse
Der Kata-Spezialist Fabian Straub von der SV Böblingen ist bei den Deutschen Meisterschaften der Landesklasse Vizemeister geworden. Ein herausragender Erfolg.
Der Kata-Spezialist Fabian Straub von der SV Böblingen ist bei den Deutschen Meisterschaften der Landesklasse Vizemeister geworden. Ein herausragender Erfolg.
Für die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse in Ingolstadt hatten sich gleich vier Böblinger Karate-Athleten der SV Böblingen qualifiziert. Alle vier konnten wertvolle Erfahrungen sammeln, doch für das sportliche Highlight sorgte der Böblinger Spitzenathlet Fabian Straub.