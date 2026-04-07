Karate bei der SV Böblingen: Fabian Straub ist deutscher Vizemeister in der Landesklasse

Für die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse in Ingolstadt hatten sich gleich vier Böblinger Karate-Athleten der SV Böblingen qualifiziert. Alle vier konnten wertvolle Erfahrungen sammeln, doch für das sportliche Highlight sorgte der Böblinger Spitzenathlet Fabian Straub.

Der Böblinger Kata-Spezialist überzeugte mit einer beeindruckenden Wettkampfleistung. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit vier Pools setzte er sich zunächst souverän durch. Seine ersten beiden Gegner besiegte er mit den Katas Gojushiho Dai und Gojushiho Sho jeweils klar mit 5:0 Kampfrichterstimmen.

Fabian Straub sichert sich Poolsieg

In der entscheidenden dritten Runde traf Straub auf den amtierenden Vizemeister des Vorjahres. Mit der anspruchsvollen Kata Kanku Sho und einem knappen 3:2-Entscheid sicherte er sich den Poolsieg und zog ins Halbfinale ein.

Dort wartete mit Jonas Abu Wahib vom USC Duisburg ein auch international sehr erfolgreicher Gegner. Beide Athleten entschieden sich für die extrem anspruchsvolle Kata Unsu. In einem hochklassigen Duell setzte sich Straub denkbar knapp mit 3:2 Kampfrichterstimmen durch.

Im Endkampf musste er sich schließlich Morris Tellocke aus Berlin geschlagen geben. Dennoch krönte Fabian Straub seine starke Leistung mit dem Titel des Deutschen Vizemeisters in der Leistungsklasse – ein herausragender Erfolg für ihn und die Böblinger Karateabteilung.