Die Esslingerinnen räumen beim beim Chikara-Cup in Erfurt ab.

red 17.03.2026 - 10:28 Uhr

Mit starken Leistungen sind die Esslinger Karate-Zwillinge Greta und Hannah Biedemann beim Chikara-Cup in Erfurt in die neue Wettkampfsaison gestartet. Das Turnier ist eines der drei nationalen Rankingturniere des Deutschen Karate-Verbands (DKV) und wichtig für die Nominierung zur U18/U16-WM im Oktober in Polen. Im Einzel sicherte sich Greta Biedemann nach mehreren Siegen Bronze. Ihre Zwillingsschwester Hannah gewann ihre Kämpfe gegen Berlin und Bochum klar mit 5:0 und setzte sich anschließend auch gegen ihre Bundeskaderkolleginnen Luisa Schaudig und Mariel Goethe durch – und belegte Platz eins. Auch im Team waren die Esslingerinnen mit Sanya Kuffer erfolgreich und holten mit zwei deutlichen 5:0-Siegen Gold.