Karate – Youth-League Biedemann-Zwillinge gemeinsam im Finale
Die Athletinnen aus Esslingen erreichen in Harare Historisches.
Die Athletinnen aus Esslingen erreichen in Harare Historisches.
Die WKF-Karate1-Youth-League in Harare (Hauptstadt von Simbabwe) war in mehrfacher Hinsicht historisch. Zum einen fand erstmals eine Veranstaltung dieser Serie auf afrikanischem Boden statt. Zum anderen kam es zu einer Premiere, die es bei einer Youth-League bislang noch nie gegeben hatte: In Greta und Hannah Biedemann aus Esslingen standen sich im Finale erstmals Zwillinge gegenüber.