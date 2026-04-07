Karate – Youth-League: Biedemann-Zwillinge gemeinsam im Finale

Die WKF-Karate1-Youth-League in Harare (Hauptstadt von Simbabwe) war in mehrfacher Hinsicht historisch. Zum einen fand erstmals eine Veranstaltung dieser Serie auf afrikanischem Boden statt. Zum anderen kam es zu einer Premiere, die es bei einer Youth-League bislang noch nie gegeben hatte: In Greta und Hannah Biedemann aus Esslingen standen sich im Finale erstmals Zwillinge gegenüber.

Beim mehrtägigen Wettkampf in Harare traten Nachwuchskaratekas aus der ganzen Welt an. Die Biedemann-Zwillinge erreichten zunächst souverän das Achtelfinale. Hannah setzte sich im Viertelfinale klar mit 5:0 gegen Jenna-Lee Atkinson aus Südafrika durch. Greta zog wenig später nach und gewann ihr Viertelfinale gegen Jody Jansen aus Südafrika ebenfalls souverän mit 4:1.

Damit rückte ein einmaliges Szenario näher: Da die Zwillinge im Halbfinale nicht aufeinandertrafen, war ein familieninternes Finale plötzlich möglich. Hannah bekam es zunächst mit Yohanne-Betty Palambwa Makila Anzats aus der Demokratischen Republik Kongo zu tun. Mit der Technik Chatanyara Kushanku setzte sich Hannah deutlich mit 5:0 durch und zog in den Endkampf ein. Im zweiten Halbfinale traf Greta erneut auf ihre langjährige Rivalin Kaena Schedel (EM-Teilnehmerin und Nummer 25 der Weltrangliste) aus der Schweiz. Und auch in diesem Duell behielt die Esslingerin die Oberhand und gewann mit der Technik Papuren überzeugend mit 4:1.

Hannah entscheidet Zwillingsduell

Erstmals standen sich somit bei einer Karate-Youth-League im Finale Zwillinge gegenüber: Greta Biedemann – die Nummer 12 der Weltrangliste – und ihre Schwester Hannah, die auf Rang 20 geführt wurde. Das besondere Duell entschied letztlich Hannah mit der etwas präziseren Technik und dem besseren Timing für sich und gewann mit 4:1. Für Greta bedeutete der 2. Platz nach Rang sieben in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits die zweite Top-Ten-Platzierung in diesem Jahr. Zudem werden die Esslinger Zwillinge nach dem Turnier in Harare erstmals mit identischer Punktzahl gemeinsam auf Rang fünf der Weltrangliste geführt.