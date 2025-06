Für Atakan Karazor scheint 2025 ein ganz besonders Jahr zu werden – auf dem Rasen und im Privaten. Nachdem der 28-Jährige die Schwaben als Kapitän zum ersten DFB-Pokalsieg seit 1997 führte, folgt nun auch das private Glück.

Wie seine Partnerin Lisa Marie am Montag auf Instagram bekannt gab, haben sich die beiden am 6. Juni das Ja-Wort gegeben. „Mr. & Mrs. Karazor“, schrieb sie unter einen gemeinsamen Beitrag, in dem das frisch vermählte Paar mehrere romantische Hochzeitsbilder teilte. Wo genau die Trauung stattfand, ist nicht bekannt. Die Bilder wurden aber offenbar am Schloss Solitude aufgenommen.

Die Reaktionen auf den Beitrag ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Post sammelten sich zahlreiche Glückwünsche von Fans, Freunden und Wegbegleitern aus der Fußballwelt. Auch der VfB Stuttgart selbst gratulierte herzlich: „Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Der VfB wünscht euch alles erdenklich Gute auf eurem gemeinsamen Weg“, kommentierte der Verein.

Der VfB-Kapitän heiratet, die Teamkollegen gratulieren

Karazors Teamkollegen zeigten ebenfalls große Freude: Neu-Nationalspieler Nick Woltemade reagierte mit Herz-Augen-Emojis, während Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Fabian Bredlow und Ex-VfB-Spieler Darko Churlinov ihre Glückwünsche ebenfalls unter dem Beitrag hinterließen.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten Karazor und Lisa Marie ihre Verlobung bekannt gegeben. Nun also die Hochzeit. Für den gebürtigen Essener dürfte das Jahr also jetzt schon als ein ganz besonderes in Erinnerung bleiben.