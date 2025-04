Die andauernden Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen kosteten bereits Zehntausende Soldaten das Leben. Die Kriegsparteien tauschen trotz der Kampfhandlungen regelmäßig Leichen aus.

red/dpa 18.04.2025 - 14:53 Uhr

Am Karfreitag haben die Ukraine und Russland Hunderte Soldatenleichen ausgetauscht. 909 Leichname habe die ukrainische Seite erhalten, teilte der für Kriegsgefangenenbelange zuständige Stab in Kiew mit. Die Soldaten sind demnach bei Kämpfen in den Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja, Sumy und Charkiw gefallen. Ein Teil sei aus Leichenhäusern in Russland gekommen. Ukrainische Truppen kontrollierten monatelang Teile des westrussischen Grenzgebiets Kursk. Im Gegenzug erhielt die russische Seite Medienberichten zufolge die Überreste von 41 eigenen Soldaten.