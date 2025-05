Der Mann soll mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden sein. Das Tatmotiv ist noch unklar. Opfer und Tatverdächtiger sollen sich gekannt haben.

red/dpa 06.05.2025 - 23:37 Uhr

In einer Sozialunterkunft in Karlsruhe ist ein 66 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Kurz nach der Tat am Nachmittag wurde ein im selben Anwesen lebender 35-Jähriger festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Abend mitteilten.