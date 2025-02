Autofahrer fährt in U-Bahn-Eingang

Langsam fährt ein Auto auf einen U-Bahn-Eingang zu und bleibt stecken. Der Fahrer dachte, er fährt in eine Tiefgarage.

red/dpa/lsw 14.02.2025 - 15:19 Uhr

Ein Autofahrer ist in Karlsruhe in einen Eingang der U-Bahn gefahren und auf den Treppen stecken geblieben. Der 64-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge den Eingang mit dem Eingang einer Tiefgarage verwechselt, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Verletzt wurde niemand.