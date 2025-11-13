370.000 Euro Schaden, gefälschte Rechnungen und Bauarbeiten im eigenen Haus: Wie ein Wassermeister Steuergelder veruntreute und letztendlich an einem Hochwasserwehr scheiterte.
13.11.2025 - 16:56 Uhr
Ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist wegen Veruntreuung von Steuergeldern in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verurteilt worden. Das Schöffengericht hatte einen Deal mit dem 57-Jährigen erwirkt, wodurch er eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten erhielt. Der Mann hat ein Geständnis abgelegt, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage bestätigte. Auch die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichteten.