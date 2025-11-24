Eine drei Kilogramm schwere Platte fällt vom fünften Stock auf eine Fußgängerzone in Karlsruhe und verfehlt nur knapp zwei Passanten. Gegen den Tatverdächtigen wird Haftbefehl erlassen.

red/dpa/lsw 24.11.2025 - 14:44 Uhr

Ein 29-Jähriger soll eine Betonplatte von der Fassade gelöst und sie vom Balkon getreten haben – sie fiel dabei beinahe auf zwei Passanten. Der Mann sitzt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe gemeinsam mitteilten.