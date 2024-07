Jeder dritte Liter Benzin in Deutschland kommt aus Karlsruhe. Grünen-Politiker haben bei einer Visite thematisiert, welche Wege in die Zukunft führen. Und sich über die Herausforderungen informiert

shm/dpa/lsw 11.07.2024 - 17:05 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich in Deutschlands größter Raffinerie in Karlsruhe über die dortigen Herausforderungen angesichts der Energiewende erkundigt. Grüner Wasserstoff spiele eine Schlüsselrolle, hieß es. „Dieser muss zuverlässig, in ausreichender Menge und zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sein.“