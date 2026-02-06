600 Angestellte ohne Januar-Gehalt und rund 1.300 betroffene Kinder – zwei Karlsruher Kita-Träger melden Insolvenz an. Der Betrieb läuft weiter. Was nun geplant ist.
06.02.2026 - 14:00 Uhr
Ungewissheit für Eltern, Kinder und Angestellte - die beiden Karlsruher Kita-Träger Pro-Liberis und Lenitas haben Insolvenzantrag gestellt. Das sagte der Geschäftsführer der beiden Gesellschaften, Peer Giemsch. Betroffen sind mehr als 600 Beschäftigte in 18 Kitas und weiteren Einrichtungen vor allem in Karlsruhe, aber auch im Landkreis Karlsruhe und in Pforzheim.