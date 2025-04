Protest gegen Elon Musk bei Freiburg Aktivisten besprühen Tesla-Autohaus und mehrere Fahrzeuge mit Farbe

Aktivisten der „Neuen Generation“ haben am Freitagmorgen ein Tesla-Autohaus in Gundelfingen bei Freiburg besprüht. Mit blauer Farbe protestieren sie gegen Mitbegründer und CEO Elon Musk. Die Polizei will noch nicht viel zu dem Vorfall sagen.