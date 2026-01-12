Nach einem Messerangriff vor einer Bar sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Den Schilderungen der Polizei zufolge hätte der Vorfall schlimmer ausgehen können.

red/dpa/lsw 12.01.2026 - 16:08 Uhr

Nach einem Messerangriff in Karlsruhe ist ein Verdächtiger wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Der 23-Jährige sei am Samstagabend gemeinsam mit einem weiteren Mann in der Nähe einer Bar gewesen, teilte die Polizei mit. Als ein 26-Jähriger herausgekommen sei, soll er ihn unvermittelt attackiert haben. Mit einem Messer soll er in die Richtung seines Halses gestochen haben.