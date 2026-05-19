Ein Mann wird im vergangenen August wegen Mordes an einer schwangeren Psychologin zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof sieht darin keine Rechtsfehler.
19.05.2026 - 13:28 Uhr
Die Verurteilung eines Mannes wegen des Mordes an seiner früheren Psychologin in Offenburg ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf die Revision des Angeklagten gegen ein Urteil des Landgerichts Offenburg und bestätigte damit die lebenslange Haftstrafe, wie das höchste deutsche Strafgericht mitteilte.