Ein Mann übersieht auf der Bundesstraße zwei Autos, die wegen eines Pannenfahrzeugs hinter einer Kuppe gestoppt hatten. Bei dem Unfall werden zwei Menschen verletzt.

red/dpa/lsw 01.10.2025 - 06:22 Uhr

Bei einem Auffahrunfall im Süden von Karlsruhe sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 38-Jähriger hatte auf der Bundesstraße 3 ein hinter einer Kuppe stehengebliebenes Pannenfahrzeug und die beiden dahinter haltenden Autos zu spät gesehen und war gegen das hintere Fahrzeug gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er schwer, die 51 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens leicht verletzt. Durch den Aufprall habe sich ihr Auto auf den Wagen vor ihr geschoben, in dem eine Mutter und ihr Kind saßen. Sie wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.