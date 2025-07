In Karlsruhe kommt es in kurzer Zeit zu drei Angriffen auf Sportler, die sich in der Waldstadt in der Nähe von Sportanlagen aufhalten.

red/dpa/lsw 31.07.2025 - 16:10 Uhr

Ein Unbekannter soll mehrere Sportler im Bereich von Trimm-Dich-Pfaden und Outdoor-Trainingsplätze in Karlsruhe attackiert und beraubt haben. Zuletzt wurde am Mittwoch ein 57-Jähriger von einem Unbekannten angesprochen und nach seinem Handy gefragt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Jogger sagte demnach, dass er keines dabeihabe, da schlug ihn der Unbekannte mit der Faust in Bauch und Gesicht.