Ein 44-Jähriger verschwindet spurlos – jetzt wird seine Leiche in einem Bach entdeckt. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

mbo/dpa 19.10.2025 - 16:05 Uhr

Der vermisste Wissenschaftler, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angestellt war, ist tot. Der 44 Jahre alte Mann ist in einem Waldstück in Karlsruhe tot in einem Bach gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den Wissenschaftler, der seit dem 15. Oktober vermisst wurde. Er stammte aus Argentinien. Mehrere Medien hatten zuvor über das Verschwinden des Mannes berichtet.