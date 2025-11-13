EnBW plant Milliardeninvestitionen in Strom- und Gasnetze, verzeichnet aber einen Gewinnrückgang. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bleibt stabil.
13.11.2025 - 10:00 Uhr
Schlechte Windverhältnisse und niedrige Wasserstände in Wasserkraftwerken drücken in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf die Stromproduktion des Karlsruher Energieversorgers EnBW. „Insbesondere die Offshore-Windverhältnisse waren deutschlandweit vor allem im ersten Halbjahr 2025 sehr schwach, auch im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt“, teilte das Unternehmen mit. Nur zum Teil hätten die rückläufigen Mengen des erzeugten Stroms durch höhere Erlöse aus Solarparks kompensiert werden können.