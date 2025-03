Rettungshubschrauber in Kehl im Einsatz Feuerwehr rettet schwer verletzte Frau aus brennendem Haus

Die Feuerwehr rettet am späten Donnerstagabend in Kehl eine schwer verletzte Bewohnerin aus einem brennenden Wohnhaus. Die Frau wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Tübingen gebracht.