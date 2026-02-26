Die russische Justiz will den Prozess gegen den Düsseldorfer Karnevalisten Jacques Tilly fortsetzen. Bis heute wurde er selbst nie offiziell über das Verfahren informiert.
26.02.2026 - 05:00 Uhr
Moskau/Düsseldorf - Die russische Justiz hat im umstrittenen Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly unter anderem wegen Beleidigung von Kremlchef Wladimir Putin für heute (9.00 Uhr MEZ) einen neuen Prozesstermin angesetzt. Richter Konstantin Otschirow hatte im Januar zwar in Anwesenheit einer Pflichtverteidigerin die Anklage verlesen lassen, dann aber die Verhandlung erneut unterbrochen, weil Zeugen fehlten. Sie werden nun erwartet. Unklar ist, wann ein Urteil gesprochen wird. Der Prozess findet in Abwesenheit des Angeklagten statt.